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20:22   20 Января 2021
Общество

Блогер Варламов получил повестку от архангельской полиции за оскорбления горожан

Блогер Варламов получил повестку от архангельской полиции за оскорбления горожан

Жительница Архангельска написала заявление в полицию, в котором выразила претензии блогеру-урбанисту Илье Варламову из-за его оскорблений в адрес горожан.

Российского журналиста Илью Варламова вызвали в архангельскую полицию из-за проявленного неуважения по отношению к местным жителям и власти. На один из роликов блогера про город пожаловалась местная жительница, которой не понравилась услышанная ненормативная лексика и оскорбительные высказывания в адрес горожан.

В администрации Архангельска сообщили, что никакого отношения к данному заявлению горожанки не имеют. Варламов уже извинился перед местными жителями за свой пост о деревянных домах.

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