Эксперт рассказал, что ожидает украинскую ГТС после запуска "СП-2"

Запуск трубопровода "Северный поток — 2" не приведет к полному закрытию или блокировке украинской ГТС, однако количество прокачиваемого по нему газа значительно уменьшится.

Запуск трубопровода "Северный поток — 2" не приведет к полному закрытию или блокировке украинской ГТС, однако количество прокачиваемого по нему газа значительно уменьшится.

Об этом рассказал директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам рейтингового агентства Fitch Дмитрий Маринченко. По его словам украинская ГТС продолжит свое существование, но в урезанном виде.

"После запуска "Северного потока — 2" реальный спрос на прокачку через Украину может снизиться с 50–70 млрд кубометров до 20–30 млрд кубометров — в зависимости от объемов экспорта "Газпрома" в Европу", — добавил эксперт.

По мнению Маринченко, запуск "Северного потока — 2" считается базовым сценарием для Украины, поэтому Киев настаивал на подписании пятилетнего контракта с "Газпромом" в 2019 году, в котором были зафиксированы минимальные объемы транзита.

Глава Министерства финансов Украины Сергей Марченко ранее подсчитал убытки от запуска "Северного потока — 2" для экономики Украины. По его словам, это грозит потерей ресурсов и рабочих мест — всего около 1,5 млрд долларов в год.