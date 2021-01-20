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20:19   20 Января 2021
Политика

Зеленский предложил новому президенту США приехать в Киев

Зеленский предложил новому президенту США приехать в Киев

Президент Украины Владимир Зеленский пригласил нового руководителя американского государства Джо Байдена посетить Киев.

Украинский лидер выразил уверенность, что отношения Киева и Вашингтона будут становиться лучше.

Байден в среду официально заступил на пост 46-го президента Соединенных Штатов. Инаугурация прошла на Капитолийском холме в Вашингтоне. Демократ во время своей первой президентской речи объявил минуту молчания в память о жертвах коронавируса.

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#украина #байден #зеленский

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