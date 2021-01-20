Зеленский предложил новому президенту США приехать в Киев

Президент Украины Владимир Зеленский пригласил нового руководителя американского государства Джо Байдена посетить Киев.

Президент Украины Владимир Зеленский пригласил нового руководителя американского государства Джо Байдена посетить Киев.

Украинский лидер выразил уверенность, что отношения Киева и Вашингтона будут становиться лучше.

Байден в среду официально заступил на пост 46-го президента Соединенных Штатов. Инаугурация прошла на Капитолийском холме в Вашингтоне. Демократ во время своей первой президентской речи объявил минуту молчания в память о жертвах коронавируса.