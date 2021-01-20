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20:18   20 Января 2021
Политика

"Справедливая Россия" определила категорию избирателей партии

"Справедливая Россия" определила категорию избирателей партии

Глава партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов назвал качества избирателей, которые готовы отдать голос за новую объединенную политическую силу. Об этом он рассказал в интервью.

Лидер "Справедливой России" ранее сообщил про объединение с партиями "Патриоты России" и "За правду". По его мнению, избиратели новой политсилы отличаются верой в социалистическое будущее государства.

"Наши избиратели — это патриоты нашей страны. Люди, болеющие душой за будущее России", — сказал Миронов в интервью "Радио 1".

Политик считает, что будущее страны — за новым социализмом, которого Россия не видела "ни в период СССР, ни когда-либо позже или раньше".

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