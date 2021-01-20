20:18 20 Января 2021Политика
"Справедливая Россия" определила категорию избирателей партии
Глава партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов назвал качества избирателей, которые готовы отдать голос за новую объединенную политическую силу. Об этом он рассказал в интервью.
Глава партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов назвал качества избирателей, которые готовы отдать голос за новую объединенную политическую силу. Об этом он рассказал в интервью.
Лидер "Справедливой России" ранее сообщил про объединение с партиями "Патриоты России" и "За правду". По его мнению, избиратели новой политсилы отличаются верой в социалистическое будущее государства.
"Наши избиратели — это патриоты нашей страны. Люди, болеющие душой за будущее России", — сказал Миронов в интервью "Радио 1".
Политик считает, что будущее страны — за новым социализмом, которого Россия не видела "ни в период СССР, ни когда-либо позже или раньше".