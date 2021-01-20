"Справедливая Россия" определила категорию избирателей партии

Глава партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов назвал качества избирателей, которые готовы отдать голос за новую объединенную политическую силу. Об этом он рассказал в интервью.

Глава партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов назвал качества избирателей, которые готовы отдать голос за новую объединенную политическую силу. Об этом он рассказал в интервью.

Лидер "Справедливой России" ранее сообщил про объединение с партиями "Патриоты России" и "За правду". По его мнению, избиратели новой политсилы отличаются верой в социалистическое будущее государства.

"Наши избиратели — это патриоты нашей страны. Люди, болеющие душой за будущее России", — сказал Миронов в интервью "Радио 1".

Политик считает, что будущее страны — за новым социализмом, которого Россия не видела "ни в период СССР, ни когда-либо позже или раньше".