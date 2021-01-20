Минута молчания в память об умерших от COVID-19 прошла на инаугурации Байдена

Новый президент США Джозеф Байден объявил минуту молчания на инаугурации в память об умерших от коронавирусной инфекции.

Новый президент США Джозеф Байден объявил минуту молчания на инаугурации в память об умерших от коронавирусной инфекции.

Торжественное мероприятие проходит в Капитолии. Политик призвал присутствующих присоединится и провести молчаливую молитву в память о погибших в период пандемии. После президент США прервался на минуту молчания.

Стоит отметить, что на торжественном мероприятии присутствуют экс-президенты страны Барак Обама, Билл Клинтон и Джордж Буш – младший. Однако 45-й глава Белого дома Дональд Трамп отказался присутствовать на инаугурации.