Новый президент США заявил о готовности работать на благо американцев

Джо Байден, избранный новым президентом США, призвал всех граждан страны, которые не голосовали за него на прошедших выборах, дать ему шанс.

Джо Байден, избранный новым президентом США, призвал всех граждан страны, которые не голосовали за него на прошедших выборах, дать ему шанс.

Он заверил их, что будет работать на благо всех американцев. Джо Байден стал 46-м президентом США. Сегодня проходит официальная церемония его инаугурации. Мероприятие идет по укороченной процедуре.

Такое решение было принято в связи с пандемией коронавируса, а также безопасностью. Власти приняли беспрецедентные меры, опасаясь беспорядков, которые могут устроить сторонники Дональда Трампа, проигравшего в президентской гонке.