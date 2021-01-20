Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
20:11   20 Января 2021
Наука

Нейробиологи объяснили, как остановить старение мозга

Нейробиологи объяснили, как остановить старение мозга

Блокировка рецепторов определенных клеток иммунной системы способна остановить старение мозга и обратить вспять снижение когнитивных функций.

К такому выводу пришли американские ученые. Результаты их исследования подробно описаны в статье, опубликованной в журнале Nature. Некоторые клетки иммунной системы провоцируют воспаления в мозге. Воспаление — это ключевая особенность старения, которая вызывает многие возрастные расстройства.

Нейробиологи убеждены, что уменьшение этого воспаления отсрочит возникновение возрастных заболеваний, таких, как болезни сердца, болезнь Альцгеймера и ряда других. Исследователи надеются, что в будущем их научная работа поможет создать лекарство для омоложения мозга.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#сша #мозг #омоложение

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров