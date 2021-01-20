Нейробиологи объяснили, как остановить старение мозга

Блокировка рецепторов определенных клеток иммунной системы способна остановить старение мозга и обратить вспять снижение когнитивных функций.

Блокировка рецепторов определенных клеток иммунной системы способна остановить старение мозга и обратить вспять снижение когнитивных функций.

К такому выводу пришли американские ученые. Результаты их исследования подробно описаны в статье, опубликованной в журнале Nature. Некоторые клетки иммунной системы провоцируют воспаления в мозге. Воспаление — это ключевая особенность старения, которая вызывает многие возрастные расстройства.

Нейробиологи убеждены, что уменьшение этого воспаления отсрочит возникновение возрастных заболеваний, таких, как болезни сердца, болезнь Альцгеймера и ряда других. Исследователи надеются, что в будущем их научная работа поможет создать лекарство для омоложения мозга.