Джо Байден пообещал победить расизм в США

Избранный президент США Джо Байден, выступая в Вашингтоне с инаугурационной речью, пообещал победить расизм в стране.

Избранный президент США Джо Байден, выступая в Вашингтоне с инаугурационной речью, пообещал победить расизм в стране.

Джо Байден приносит присягу президента США. В прошлом году представитель Демократической партии одержал победу на президентских выборах над республиканцем Дональдом Трампом.

"Мы можем снова сделать Америку силой, ведущей мир к добру", — заявил Байден.

Он также призвал всех американцев к единству. По словам Байдена, он будет президентом для всех жителей Соединенных Штатов.

Дональд Трамп со своей супругой Меланией ранее покинули Белый дом. Бывший американский лидер перед этим заявил, что не будет присутствовать на инаугурации Байдена.