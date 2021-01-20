Опубликован отрывок из речи Байдена на инаугурации

Победитель президентских выборов в США Джо Байден вступил в должность главы государства. Стало известно, о чем демократ говорил в своей инаугурационной речи.

Победитель президентских выборов в США Джо Байден вступил в должность главы государства. Стало известно, о чем демократ говорил в своей инаугурационной речи.

Он поклялся добросовестно выполнять обязанности президента Соединенных Штатов. По мере своих сил Байден поклялся поддерживать, охранять и защищать Конституцию США.

Избранный президент страны сегодня вступил в свою должность. Он стал 46-м американским лидером, сменив на этом посту президента-республиканца Дональда Трампа. Торжественная церемония инаугурации главы государства проходит в усеченном режиме из-за пандемии коронавируса.