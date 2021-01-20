Байден заявил о победе демократии в Соединенных Штатах

Демократия одержала верх, заявил президент США Джо Байден во время церемонии инаугурации.

Демократия одержала верх, заявил президент США Джо Байден во время церемонии инаугурации.

По словам Байдена, с его избранием демократия победила. В Соединенных Штатах настал день истории, надежды и обновления, подчеркнул глава государства.

В Вашингтоне состоялась церемония инаугурации 46-го президента США Джо Байдена и вице-президента Камалы Харрис. В мероприятии приняли участие менее тысячи человек, так как из соображения безопасности церемонию провели в сокращенном формате.