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20:04   20 Января 2021
Политика

Байден заявил о победе демократии в Соединенных Штатах

Байден заявил о победе демократии в Соединенных Штатах

Демократия одержала верх, заявил президент США Джо Байден во время церемонии инаугурации.

По словам Байдена, с его избранием демократия победила. В Соединенных Штатах настал день истории, надежды и обновления, подчеркнул глава государства.

В Вашингтоне состоялась церемония инаугурации 46-го президента США Джо Байдена и вице-президента Камалы Харрис. В мероприятии приняли участие менее тысячи человек, так как из соображения безопасности церемонию провели в сокращенном формате.

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