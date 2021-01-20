Блогер Навальный не может организовать протесты из-за потери сторонников

Блогер Алексей Навальный теряет поддержку сторонников, поэтому его протесты могут обернуться провалом, считает политолог и публицист Армен Гаспарян.

Блогер Алексей Навальный теряет поддержку сторонников, поэтому его протесты могут обернуться провалом, считает политолог и публицист Армен Гаспарян.

Сторонники Навального пишут в соцсетях, что стоит готовиться к "крупным протестам", однако Гаспарян сомневается в масштабной поддержке блогера. Более того, у Навального "шлейф по уголовщине".

"Если у него два миллиона подписчиков на YouTube и в Twitter, а приходит поддержать его человек 100, то это показатель", — говорит Армен Гаспарян.

Соратники блогера знают, что до сих пор действуют ограничения на массовые мероприятия из-за коронавируса, а несанкционированные акции могут обернуться проблемами с законом, поэтому не торопятся "выходить на улицы", пишет Федеральное агентство новостей.

В Кремле ранее прокомментировали ситуацию с Навальным. Блогер был задержан в аэропорту Шереметьево из-за нарушения условий испытательного срока.