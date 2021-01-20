19:55 20 Января 2021Политика
Демократ Байден вступил в должность президента Соединенных Штатов
Глава Демократической партии США Джозеф Байден официально вступил в должность президента.
Глава Демократической партии США Джозеф Байден официально вступил в должность президента.
Согласно полученной информации, политик дал присягу в Капитолии. Стоит отметить, что демократ стал 46-м президентом Соединенных Штатов.
На торжественном мероприятии присутствовали экс-президенты страны Билл Клинтон, Джордж Буш – младший и Барак Обама. Предшественник Дональд Трамп отказался присутствовать на мероприятии.