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19:55   20 Января 2021
Политика

Демократ Байден вступил в должность президента Соединенных Штатов

Демократ Байден вступил в должность президента Соединенных Штатов

Глава Демократической партии США Джозеф Байден официально вступил в должность президента.

Согласно полученной информации, политик дал присягу в Капитолии. Стоит отметить, что демократ стал 46-м президентом Соединенных Штатов.

На торжественном мероприятии присутствовали экс-президенты страны Билл Клинтон, Джордж Буш – младший и Барак Обама. Предшественник Дональд Трамп отказался присутствовать на мероприятии.

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