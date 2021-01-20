Демократ Байден вступил в должность президента Соединенных Штатов

Глава Демократической партии США Джозеф Байден официально вступил в должность президента.

Глава Демократической партии США Джозеф Байден официально вступил в должность президента.

Согласно полученной информации, политик дал присягу в Капитолии. Стоит отметить, что демократ стал 46-м президентом Соединенных Штатов.

На торжественном мероприятии присутствовали экс-президенты страны Билл Клинтон, Джордж Буш – младший и Барак Обама. Предшественник Дональд Трамп отказался присутствовать на мероприятии.