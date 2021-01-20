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19:50   20 Января 2021
Политика

Должность вице-президента США заняла Камала Харрис

Должность вице-президента США заняла Камала Харрис

Член Демократической партии США Камала Харрис вступила в должность вице-президента страны.

Согласно полученной информации, она принесла присягу на западных ступенях Капитолия.Харрис присягнула на верность конституции и стране. Она стала 49-м вице-президентом Соединенных Штатов.

Стоит отметить, что после нового вице-президента США присягу произнесет следующий американский лидер Джозеф Байден. В это время в Вашингтоне усилили меры безопасности из-за возможных беспорядков.

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#сша #капитолий #харрис

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