19:50 20 Января 2021Политика
Должность вице-президента США заняла Камала Харрис
Член Демократической партии США Камала Харрис вступила в должность вице-президента страны.
Член Демократической партии США Камала Харрис вступила в должность вице-президента страны.
Согласно полученной информации, она принесла присягу на западных ступенях Капитолия.Харрис присягнула на верность конституции и стране. Она стала 49-м вице-президентом Соединенных Штатов.
Стоит отметить, что после нового вице-президента США присягу произнесет следующий американский лидер Джозеф Байден. В это время в Вашингтоне усилили меры безопасности из-за возможных беспорядков.