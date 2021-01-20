Гордон объяснил, почему украинизация сыграет с Украиной злую шутку

Власти Украина, проводя насильственную украинизацию населения, добьются лишь того, что страна перестанет существовать в своих нынешних границах и от ее территорий останутся лишь лоскуты.

Власти Украина, проводя насильственную украинизацию населения, добьются лишь того, что страна перестанет существовать в своих нынешних границах и от ее территорий останутся лишь лоскуты.

Такое мнение, выступая на телеканале «Украина 24», высказал киевский журналист и телеведущий Дмитрий Гордон, известный своей непримиримой русофобской позицией.

По словам журналиста, после того, как на Украине 16 января вступил в силу закон об обязательном использовании государственного языка в сфере обслуживания, многие русскоязычные украинцы откажутся переходить на украинскую мову, не потому, что не уважают украинский язык, а потому, что против принуждения к его использованию.

«Я считаю, что этот шаг разъединяет, он способствует тому, что от Украины могут остаться клочки. Я думаю, что, вы знаете, хорошо во Львове, Тернополе исключительно на украинском языке разговаривать», — заявил Гордон.

При этом он выразил уверенность в том, что и многие жители Киева знают украинский язык и для них не является проблемой говорить на нем, особенно на работе в сфере торговли. Ведь и во Львов, напомнил журналист, в большом количестве приезжают иностранцы, которые не знают украинского языка. И возникает вопрос – можно ли общаться с ними по-английски или по-русски.

Также, по словам Гордона, возникнут вопросы и с такими исторически русскоязычными городами как Одесса и Харьков. Если власть начнет местных жителей «гнуть через пень-колоду», она лишь подтолкнет их в объятия России, считает журналист.

«Ну зачем лезть на рожон – люди в Одессе привыкли торговать по-русски, ну что теперь требовать от них по-украински? А они не хотят. Не потому, что не любят украинский язык, а потому что не хотят насилия над собой, — объясняет Гордон. — Зачем вы их насилием озлобляете и толкаете в сторону России? Мало наозлобляли людей в Донецке, Луганске и в Крыму? Еще надо?».

Напомним, ранее бывший депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко высказал мнение, что киевские власти принятием «языкового закона» вряд ли смогут полностью искоренить в стране русский язык. В условиях, когда украинские националисты уже пообещали следить за исполнением закона, неизбежно пострадают русскоязычные украинцы и это лишь усилит напряжение, а также сопротивление.