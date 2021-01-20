Главе Росимущества Волгоградской области запретили ночные прогулки

Суд избрал меру пресечения главе ведомства Волгоградской области по делу о взятке. Он не может выходить на улицу в определенное время, а также звонить и писать.

Суд избрал меру пресечения главе ведомства Волгоградской области по делу о взятке. Он не может выходить на улицу в определенное время, а также звонить и писать.

Волгоградский суд запретил главе Росимущества выходить из дома с 22:00 до 06:00 утра, сообщили в объединенной пресс-службе судов региона. Кроме того, согласно вынесенному решению, обвиняемый не может разговаривать со свидетелями по уголовному делу и пользоваться любыми средствами связи. Ему также запрещено отправлять и получать почту до 11 марта 2021 года.

Исключения составляют те случаи, когда необходимо вызвать медиков, сотрудников полиции или спасателей в случае аварии. Руководитель ведомства Юрий Ефимов обвиняется во взяточничестве в крупном размере. Он был задержан 12 января. Следственный комитет возбудил в отношении него уголовное дело.