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19:30   20 Января 2021
Политика

Инаугурация Джо Байдена стартовала в США

Инаугурация Джо Байдена стартовала в США

Мероприятие, в ходе которого Джо Байден и Камала Харрис принесут присягу США, началось в Капитолии.

Инаугурация избранного президента США Джо Байдена проводится на ступенях Капитолия. Из-за эпидемиологической ситуации мероприятие проводится в усеченном формате при соблюдении правил социального дистанцирования.

Из-за пандемии коронавируса пришлось отказаться от парада в честь вступления в должность нового президента США. Число присутствующих журналистов и гостей сокращено.

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#сша #байден #инаугурация

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