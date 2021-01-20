Инаугурация Джо Байдена стартовала в США

Мероприятие, в ходе которого Джо Байден и Камала Харрис принесут присягу США, началось в Капитолии.

Мероприятие, в ходе которого Джо Байден и Камала Харрис принесут присягу США, началось в Капитолии.

Инаугурация избранного президента США Джо Байдена проводится на ступенях Капитолия. Из-за эпидемиологической ситуации мероприятие проводится в усеченном формате при соблюдении правил социального дистанцирования.

Из-за пандемии коронавируса пришлось отказаться от парада в честь вступления в должность нового президента США. Число присутствующих журналистов и гостей сокращено.