Строительство американского нефтепровода в Канаду могут отменить при Байдене

Строительство нефтепровода Keystone XL из США в Канаду может быть отменено во время президентства Джо Байдена.

Строительство нефтепровода Keystone XL из США в Канаду может быть отменено во время президентства Джо Байдена.

По данным источников телеканала CBC, соответствующий приказ Байден может подписать сразу же после инаугурации 20 января.

От этого проекта в 2016 году отказался президент США Барак Обама, но после вступления в должность нового главы государства Дональда Трампа, был подписан указ, отменявший действие запрета. Но реализация проекта была заблокирована судом штата Монтана. Суд счел неполными представленные американской администрацией обоснования целесообразности реализации проекта.

В марте 2019 года Трамп снова подписал указ о строительстве газопровода, но в апреле 2020 года в реализацию проекта во второй раз вмешался суд штата Монтана.

Ранее телеканал "360" публиковал кадры последних минут пребывания Трампа в Белом доме.