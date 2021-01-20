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19:24   20 Января 2021
Происшествия

Экс-управляющего Нацбанком в Мордовии задержали по делу о взятке

Экс-управляющего Нацбанком в Мордовии задержали по делу о взятке

Правоохранители взяли под стражу бывшего управляющего Национального банка, которого подозревают в получении многомиллионного вознаграждения от председателя местного предприятия.

По версии следствия, злоумышленник в 2015 году получил 7 млн рублей в обмен за отзыв предписания и непривлечения к банковским ограничениям для организации. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по ст. 290 УК РФ "Получение взятки", сообщает пресс-служба Следственного комитета по региону.

Стражи правопорядка уже провели в доме задержанного обыск. Также решается вопрос об избрании для предполагаемого преступника меры пресечения.

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#взятка #задержание #мордовия #нацбанк

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