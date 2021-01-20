Байден не упомянет Трампа в первой речи в качестве президента США

Избранный президент США Джо Байден не планирует упоминать своего предшественника Дональда Трампа во время инаугурационной речи, сообщает местное телевидение.

Избранный президент США Джо Байден не планирует упоминать своего предшественника Дональда Трампа во время инаугурационной речи, сообщает местное телевидение.

Байден произнесет первую президентскую речь после инаугурации, которая пройдет 20 января на Капитолийском холме в Вашингтоне. Представители телекомпании CNN отметили, что в выступлении демократа будет присутствовать "дух оптимизма и реализма". По их словам, Трамп не включен в речь Байдена, поскольку он не будет принимать участие в церемонии.

Дональд Трамп ранее уехал из Белого дома вместе с первой леди США. Супруги направились во Флориду, где расположена их резиденция Мар-а-Лаго.