Жапаров одержал победу на выборах президента Киргизии

Бывший премьер-министр Киргизии Садыр Жапаров в первом туре одержал победу на президентских выборах. Об этом говорится в сообщении ЦИК республики.

Бывший премьер-министр Киргизии Садыр Жапаров в первом туре одержал победу на президентских выборах. Об этом говорится в сообщении ЦИК республики.

Досрочные выборы прошли в Киргизии 10 января 2021 года. По информации Центральной избирательной комиссии, Жапаров получил поддержку свыше 79% граждан.

Выборы в Киргизии инициированы в связи с отставкой предыдущего лидера страны Сооронбая Жээнбекова. Его уходу предшествовали беспорядки, которые возникли после проведения голосования за кандидатов в парламент.