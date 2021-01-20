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18:39   20 Января 2021
Политика

Жапаров одержал победу на выборах президента Киргизии

Жапаров одержал победу на выборах президента Киргизии

Бывший премьер-министр Киргизии Садыр Жапаров в первом туре одержал победу на президентских выборах. Об этом говорится в сообщении ЦИК республики.

Досрочные выборы прошли в Киргизии 10 января 2021 года. По информации Центральной избирательной комиссии, Жапаров получил поддержку свыше 79% граждан.

Выборы в Киргизии инициированы в связи с отставкой предыдущего лидера страны Сооронбая Жээнбекова. Его уходу предшествовали беспорядки, которые возникли после проведения голосования за кандидатов в парламент.

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#выборы #киргизия #Садыр Жапаров

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