Диетолог рассказала, как обеспечить горячий обед в офисе без микроволновки

Организовать горячее питание в офисе можно без использования вредной для здоровья микроволновой печи, заявила диетолог Анжелика Дюваль.

Организовать горячее питание в офисе можно без использования вредной для здоровья микроволновой печи, заявила диетолог Анжелика Дюваль.

Использование микроволновки для разогревания пищи является крайне вредным. На сегодняшний день можно использовать огромное количество приспособлений, которые могут помочь сохранить тепло пищи без дополнительного разогревания, заявила врач-диетолог Анжелика Дюваль

"К примеру, термосы. Однако надо отдать предпочтение тем, что сделаны со стеклянной колбой, а не металлической, так как металл может окислиться и негативно влиять на типы пищи", — сообщила она Федеральному агентству новостей.

Еще одним способом, который может помочь ограничить использование микроволновки, является покупка готовой еды. Как правило, возле офисных зданий есть продуктовые магазины, добавила она.

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