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18:24   20 Января 2021
Политика

Спикер Госдумы указал на падение популярности Навального

Спикер Госдумы указал на падение популярности Навального

Россияне все меньше интересуются блогером Алексеем Навальным и фактически не верят в версию об "отравлении", считает спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.

Политик уточнил, что Навальный является инструментом для введения новых санкций в отношении России. Более того, версия с "отравлением" блогера у россиян уже не популярна.

"Задумайтесь: хотели отравить, но не отравили? Кто может в эту глупость поверить?", — заявил Вячеслав Володин.

Навальному стоило бы поблагодарить людей, которые спасали ему жизнь, а не заниматься провокациями, заключил спикер Госдумы РФ.

Володин ранее сказал, что в США творится беспредел со стороны американских соцсетей. Америка, которая "учит стандартам демократии весь мир", сама их перечеркнула, сообщил политик.

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#россия #володин #навальный

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