18:24 20 Января 2021Политика
Спикер Госдумы указал на падение популярности Навального
Россияне все меньше интересуются блогером Алексеем Навальным и фактически не верят в версию об "отравлении", считает спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.
Россияне все меньше интересуются блогером Алексеем Навальным и фактически не верят в версию об "отравлении", считает спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.
Политик уточнил, что Навальный является инструментом для введения новых санкций в отношении России. Более того, версия с "отравлением" блогера у россиян уже не популярна.
"Задумайтесь: хотели отравить, но не отравили? Кто может в эту глупость поверить?", — заявил Вячеслав Володин.
Навальному стоило бы поблагодарить людей, которые спасали ему жизнь, а не заниматься провокациями, заключил спикер Госдумы РФ.
Володин ранее сказал, что в США творится беспредел со стороны американских соцсетей. Америка, которая "учит стандартам демократии весь мир", сама их перечеркнула, сообщил политик.