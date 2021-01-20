Спикер Госдумы указал на падение популярности Навального

Россияне все меньше интересуются блогером Алексеем Навальным и фактически не верят в версию об "отравлении", считает спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.

Россияне все меньше интересуются блогером Алексеем Навальным и фактически не верят в версию об "отравлении", считает спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.

Политик уточнил, что Навальный является инструментом для введения новых санкций в отношении России. Более того, версия с "отравлением" блогера у россиян уже не популярна.

"Задумайтесь: хотели отравить, но не отравили? Кто может в эту глупость поверить?", — заявил Вячеслав Володин.

Навальному стоило бы поблагодарить людей, которые спасали ему жизнь, а не заниматься провокациями, заключил спикер Госдумы РФ.

Володин ранее сказал, что в США творится беспредел со стороны американских соцсетей. Америка, которая "учит стандартам демократии весь мир", сама их перечеркнула, сообщил политик.