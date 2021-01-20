Джозеф Байден приехал в Капитолий США на инаугурацию

Кандидат в президенты США Джо Байден принесет присягу на верность Конституции США в 12:00 (20:00 мск).

Кандидат в президенты США Джо Байден принесет присягу на верность Конституции США в 12:00 (20:00 мск).

Инаугурация президента состоится сегодня, 20 января.В Вашингтоне пройдет церемония вступления в должность избранных президента и вице-президента США - Джозефа Байдена и Камалы Харрис. Это 59-я инаугурация в истории США.

В расписании указано, что в 12:00 у здания Капитолия Байден принесет клятву верности Конституции США. Затем экс-президент страны Дональд Трамп покинет Вашингтон. Официальная церемония должна закончиться парадом. Ранее стало известно, что супруга Трампа Мелания нарушит многолетнюю традицию и не покажет жене Байдена Джилл Белый дом.