В ходе спецоперации по ликвидации террористов в Чечне ранены пятеро силовиков

Ликвидированные в Чечне члены банды Аслана Бютукаева стали последними боевиками, разыскиваемыми на территории республики.

Ликвидированные в Чечне члены банды Аслана Бютукаева стали последними боевиками, разыскиваемыми на территории республики.

Пятеро силовиков получили ранения в ходе спецоперации по ликвидации боевиков в Чечне. Глава Чечни Рамзан Кадырова ранее доложил президенту России Владимиру Путину об успешном уничтожении группы бандитов Бютукаева.

Все участники операции будут представлены к государственным наградам, сообщил официальный представитель главы РФ Дмитрий Песков. Отметим, что Аслан Бютукаев является террористом, который давно находится в федеральном розыске.