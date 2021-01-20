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18:14   20 Января 2021
Происшествия

В ходе спецоперации по ликвидации террористов в Чечне ранены пятеро силовиков

В ходе спецоперации по ликвидации террористов в Чечне ранены пятеро силовиков

Ликвидированные в Чечне члены банды Аслана Бютукаева стали последними боевиками, разыскиваемыми на территории республики.

Пятеро силовиков получили ранения в ходе спецоперации по ликвидации боевиков в Чечне. Глава Чечни Рамзан Кадырова ранее доложил президенту России Владимиру Путину об успешном уничтожении группы бандитов Бютукаева.

Все участники операции будут представлены к государственным наградам, сообщил официальный представитель главы РФ Дмитрий Песков. Отметим, что Аслан Бютукаев является террористом, который давно находится в федеральном розыске.

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#боевики #чечня #банда

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