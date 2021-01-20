18:14 20 Января 2021Происшествия
В ходе спецоперации по ликвидации террористов в Чечне ранены пятеро силовиков
Ликвидированные в Чечне члены банды Аслана Бютукаева стали последними боевиками, разыскиваемыми на территории республики.
Ликвидированные в Чечне члены банды Аслана Бютукаева стали последними боевиками, разыскиваемыми на территории республики.
Пятеро силовиков получили ранения в ходе спецоперации по ликвидации боевиков в Чечне. Глава Чечни Рамзан Кадырова ранее доложил президенту России Владимиру Путину об успешном уничтожении группы бандитов Бютукаева.
Все участники операции будут представлены к государственным наградам, сообщил официальный представитель главы РФ Дмитрий Песков. Отметим, что Аслан Бютукаев является террористом, который давно находится в федеральном розыске.