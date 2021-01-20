Посольство РФ: при взрыве в Мадриде пострадавших россиян нет

Представители посольства Российской Федерации в Мадриде осведомлены о мощном взрыве, прогремевшем в одном из жилых районов города.

Представители посольства Российской Федерации в Мадриде осведомлены о мощном взрыве, прогремевшем в одном из жилых районов города.

Сотрудники российского посольства в Мадриде следят за ситуацией вокруг взрыва в центре мегаполиса, однако пока не владеют информацией о пострадавших в результате ЧП россиянах. Об этом сообщили в дипломатическом ведомстве.

Ранее стало известно, что при взрыве рядом с домом престарелых в Мадриде погибли не менее трех человек, еще шестеро получили ранения. Место ЧП сейчас оцеплено сотрудниками экстренных служб.