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18:11   20 Января 2021
Происшествия

Посольство РФ: при взрыве в Мадриде пострадавших россиян нет

Посольство РФ: при взрыве в Мадриде пострадавших россиян нет

Представители посольства Российской Федерации в Мадриде осведомлены о мощном взрыве, прогремевшем в одном из жилых районов города.

Сотрудники российского посольства в Мадриде следят за ситуацией вокруг взрыва в центре мегаполиса, однако пока не владеют информацией о пострадавших в результате ЧП россиянах. Об этом сообщили в дипломатическом ведомстве.

Ранее стало известно, что при взрыве рядом с домом престарелых в Мадриде погибли не менее трех человек, еще шестеро получили ранения. Место ЧП сейчас оцеплено сотрудниками экстренных служб.

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#чп #испания #посольство рф #мадрид

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