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18:09   20 Января 2021
Армия

Эксперт рассказал, как ракета Королева отбила у США желание нападать на СССР

Эксперт рассказал, как ракета Королева отбила у США желание нападать на СССР

Появление советской межконтинентальной баллистической ракеты Р-7 вызвало приступ истерики в США и странах НАТО. Об этом заявил военный историк Юрий Кнутов.

По его словам, успешные испытания Р-7 стали неприятным сюрпризом для Вашингтона в годы холодной войны. При этом беспокойство США было вполне обоснованным, так как Запад лишился главного преимущества. Появление межконтинентальных баллистических ракет в СССР продемонстрировало Вашингтону, что ставка Пентагона на стратегическую авиацию была ошибочной, передает "ПолитРоссия".

"На том историческом этапе "семерка" свою роль сыграла: если бы не было этой ракеты, то американцы наверняка бы совершили ядерное нападение на нашу страну, будучи уверенными, что ответного удара не последует пояснил Кнутов.

При этом Р-7 создала мощный научно-технический задел для создания современного российского вооружения, которое теперь внушает страх Вашингтону и странам НАТО.

"Сейчас у нас на подходе ракеты "Сармат". Как только они поступят на вооружение, особенно с гиперзвуковыми блоками "Авангард", безопасность нашей страны будет гарантирована на 100%", — добавил Кнутов.

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#россия #сша #нато

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