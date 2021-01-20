Эксперт рассказал, как ракета Королева отбила у США желание нападать на СССР

Появление советской межконтинентальной баллистической ракеты Р-7 вызвало приступ истерики в США и странах НАТО. Об этом заявил военный историк Юрий Кнутов.

Появление советской межконтинентальной баллистической ракеты Р-7 вызвало приступ истерики в США и странах НАТО. Об этом заявил военный историк Юрий Кнутов.

По его словам, успешные испытания Р-7 стали неприятным сюрпризом для Вашингтона в годы холодной войны. При этом беспокойство США было вполне обоснованным, так как Запад лишился главного преимущества. Появление межконтинентальных баллистических ракет в СССР продемонстрировало Вашингтону, что ставка Пентагона на стратегическую авиацию была ошибочной, передает "ПолитРоссия".

"На том историческом этапе "семерка" свою роль сыграла: если бы не было этой ракеты, то американцы наверняка бы совершили ядерное нападение на нашу страну, будучи уверенными, что ответного удара не последует пояснил Кнутов.

При этом Р-7 создала мощный научно-технический задел для создания современного российского вооружения, которое теперь внушает страх Вашингтону и странам НАТО.