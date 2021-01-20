Напоследок. Что помешало Трампу помиловать Ассанжа и Сноудена

20 января Белый дом опубликовал список из 73 имен, которых в последний день президентства помиловал Дональд Трамп.

В последний день своего президентства Дональд Трамп даровал помилования 73 осужденным. В списке оказались бывший советник американского лидера Стивен Бэннон, рэперы Лил Уэйн и Кодак Блэк, а также политконсультант Пол Эриксон, связанный с делом россиянки, ныне члена Общественной палаты Марии Бутиной. Еще 70 человек получили смягчение наказания.

Кого помиловали

Комментируя список Трампа, главный научный сотрудник Центра Североамериканских исследований ИВИ РАН Александр Петров выразил мнение, что помилований оказалось не так много, как могло быть. По словам эксперта, в таких случаях число «везунчиков» может достигать нескольких сотен.

«По традиции уходящий президент оглашает список тех, кто по каким-то причинам нарушил закон, но при этом это не составляет какие-либо тяжкие преступления. Обычно это нарушение налогового законодательства, иногда с элементом уголовного дела, которое человек осознал. То, что мы видим, это средний список. Сюда могли бы попасть и российские граждане, которые находятся сейчас в заключении», — сказал историк корреспонденту «Политики Сегодня».

Помилование президента получил политический консультант Республиканской партии США Пол Эриксон. В июле 2020 года суд Южной Дакоты приговорил его к 7 годам тюремного заключения. Ранее он признал себя виновным в махинациях на $2,3 млн и легализации незаконных доходов.

Впрочем, штаб Трампа полагает, что все обвинения в его адрес основаны лишь «на домыслах о сговоре с Россией». По утверждению ряда американских СМИ, ранее он состоял в романтических отношениях с Марией Бутиной. Последнюю в 2018 году арестовали в Вашингтоне, обвинив в том, она является иностранным агентом.

«После того, как не было найдено оснований для предъявления ему обвинений, касающихся связей с Россией, его обвинили в финансовом преступлении, не являющемся тяжелым», — сказано в заявлении.

Администрация Трампа пришла к выводу, что наказание для политконсультанта было крайне жестким, а потому помилование от президента призвано «исправить несправедливость».

«Это помилование помогает исправить несправедливость того, что стало, возможно, крупнейшей в американской истории охоте на ведьм», — подчеркивается в заявлении.

Полного помилования удостоился бывший инженер компании Google Энтони Левандовски. Ранее его обвинили в похищении коммерческих сведений о беспилотных автомобилях у организации и их последующей передаче конкурентам.

Также в списке оказались рэперы Лил Уэйн (Дуэйн Майкл Картер) и Кодак Блэк (Билл Капри), которых привлекли к уголовной ответственности по обвинениям, связанным с оружием. Если первый получил помилование, то второй — смягчение наказания.

Кого не простили

Не сбылись прогнозы многих СМИ. Так, в списке помилованных не оказалось самого 45-го президента США и членов его семьи. Якобы от такого шага его отговорили юристы — ведь помилование может означать, что человек в чем-то повинен, в дальнейшем это могло бы нанести вред бизнесу и карьере Трампа.

Также глава Белого дома не стал даровать прощение экс-сотруднику Агентства национальной безопасности Эдварду Сноудену. В 2013 году Сноуден передал газетам The Guardian и The Washington Post секретную информацию ведомства, которая раскрывала тотальную слежку спецслужб США за гражданами и лидерами многих государств.

Тогда спецагента обвинили в шпионаже и похищении государственной собственности. После чего его объявили в международный розыск. Россия предоставила Сноудену временное убежище, а затем и бессрочный вид на жительство.

Кроме того, в списке не оказалось основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Именно он в свое время обнародовал сверхсекретные материалы о коррупции и военных преступлениях США. Ассанж обвиняется в шпионаже и разглашении секретной информации, за что ему грозит 175 лет тюрьмы.

В том, что Трамп не простил Сноудена и Ассанжа нет ничего удивительного, комментирует Александр Петров. Ведь речь идет, прежде всего, о национальной безопасности Соединенных Штатов. Президент таким образом мог создать опасный прецедент с точки зрения американского законодательства.

«В случае с Ассанжем и Сноуденом речь идет не о традиционных преступлениях, за которые можно помиловать. В этом случае факт помилования очень редко вступает в силу, потому что задействованы спецслужбы. Сноуден и Ассанж поставили под угрозу жизни десятки, а может, и сотни американских агентов, которые, как утверждается, рисковали своей жизнью ради Америки. Поэтому ни Трамп, ни Байден не смогут пойти на этот шаг», — объяснил собеседник издания.

Впрочем, шанс получить помилование за такие преступления все же есть. Например, если фактор сотрудничества с администрацией действующего президента перевесит эффект от нанесенного стране ущерба.

«Это зеркальный ответ. Если условие будет соблюдено, тогда будет помилование. Но пока эти все люди нанесли или потенциально могли нанести ущерб США. Трамп создал бы опасный прецедент», — подытожил Петров.

Кроме того, не стал Трамп выносить помилование и личному адвокату Рудольфу Джулиани. По сведениям The Guardian, Джулиани мог поссориться с президентом из-за неоплаченных судебных издержек. Адвокат отказался защищать Трампа в процессе об импичменте.

20 января — последний день президентства Дональда Трампа. В этот же день к власти придет администрация Джо Байдена. Церемония пройдет в 20:00 (по московскому времени).

В Кремле прокомментировали список Трампа, рассказав о своих предпочтениях. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Россия хотела бы увидеть среди помилованных осужденных россиян — летчика Константина Ярошенко и предпринимателя Виктора Бута.