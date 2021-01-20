Рар рассказал о шансах торговой войны между Германией и США

Газопровод «Северный поток – 2» будет достроен и введен в эксплуатацию, потому что российский газ очень нужен Евросоюзу – он поможет ему стать энергетическим самодостаточным.

Газопровод «Северный поток – 2» будет достроен и введен в эксплуатацию, потому что российский газ очень нужен Евросоюзу – он поможет ему стать энергетическим самодостаточным.

Такое мнение в интервью «Литературной газете» высказал немецкий политолог Александр Рар, отметив, что Германия больше всех хочет. чтобы «Северный поток – 2» был достроен.

«Он (газопровод) поможет Европе стать более самодостаточной в энергетическом плане. Европа сейчас отказывается от угля, от атомной энергетики. Альтернативные источники энергии действуют ещё не в полном объеме, газ необходим европейцам», — объяснил эксперт.

Говоря о том, какую позицию по отношению к «Северному потоку – 2» замет новая американская администрация, Рар напомнил, что, несмотря на сопротивление уходящего президента США Дональда Трампа — наложившего вето на оборонный бюджет — в США все же приняли закон о новых более жестких санкциях.

Теперь же, по мнению политолога, все будет зависеть от нового американского президента — Джо Байдена, который будет находится под таким же давлением, что и его предшественник.

«Тут встает вопрос о его характере, дальновидности, стойкости. Я лично, как политолог, не могу представить, что Байден начнет президентство с торговых войн с союзниками в Европе, — отметил Рар в заключение. — Все понимают, что Германия молчать не станет, будет в ответ предпринимать аналогичные действия. Время покажет, как сложится».

Напомним, в среду, 20 января 2021 года, в Вашингтоне проходит инаугурация 46-го президента США Джо Байдена. Дональд Трамп в нарушение полуторавековой традиции не остался на церемонию инаугурации своего преемника.