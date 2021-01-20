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17:57   20 Января 2021
Технологии

Компания Apple создала новую систему теплового Face ID

Компания Apple создала новую систему теплового Face ID

Американская корпорация Apple запатентовала принципиально новую разработку системы идентификации пользователя по лицу, которая отличается от традиционного Face ID.

Портал PatentlyApple сообщает, что "яблочная" корпорация занимается разработкой, которая будет различать пользователей смартфонов по совершенно новой технологии. Речь идет о так называемой тепловой карте лица, которая, как и отпечатки пальцев, является уникальной. Обмануть эту систему защиты будет практически невозможно.

Во время сканирования лица нового пользователя, смартфон составит сетку, на которой будет отображаться температура отдельного участка кожи. По собранной информации будет создана уникальная тепловая карта. Но на данный момент не сообщается, как эта система будет работать в морозную погоду или при экстремально высоких температурах воздуха.

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#разработка #apple #технология #новое поколение #face id

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