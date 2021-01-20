Первый темнокожий глава Пентагона обещает искоренить расизм в армии

Ллойд Остин обозначил ключевые цели Министерства обороны.

Первый в истории США темнокожий глава Пентагона — генерал Ллойд Остин — пообещал истребить «расистов и экстремистов» из американской армии, пишет The National News.

Остин выступил на слушаниях в Комитете Сената по вооруженным силам.

«Я сделаю все возможное, чтобы искоренить сексуальное насилие, избавить наши ряды от расистов и экстремистов, создать такой климат, в котором каждый человек, готовый и желающий, будет иметь возможность достойно служить этой стране <…> Задача Министерства обороны — защитить Америку от наших врагов», — цитирует издание заявление нового главы Пентагона.

Кроме того, бывший генерал признал важным общение между руководством и подчиненными.

«Я думаю, что мы должны подготовить наших главнокомандующих, чтобы убедиться, что они поддерживают связь с людьми, которыми они руководят <…> Обучение должно продолжаться постоянно, потому что все меняется, — заявил Остин, подчеркивая, что военные ценности должны соблюдаться. — Несоблюдение этих ценностей означает, что вы не должны быть частью нашего строя».

Таким образом Остин прокомментировал сообщение Министерства обороны об отстранении десятка членов Национальной гвардии США. Им запретили оказывать помощь в обеспечении инаугурации избранного президента Джо Байдена из-за проблем с проверкой, которую проводило ФБР среди военнослужащих. Причиной отстранения военных стал выявленный экстремизм.

В начале декабря 2020 года избранный президент США Джо Байден предложил кандидатуру отставного генерала Остина на пост главы Пентагона. Окончательное слово - за американскими конгрессменами.