Энтомологи предупредили россиян о приближающемся нашествии тараканов

Нашествие тараканов ожидает россиян в феврале, такой прогноз дала заведующая лабораторией проблем дезинсекции Института дезинфектологии Роспотребнадзора Светлана Рославцева.

Нашествие тараканов ожидает россиян в феврале, такой прогноз дала заведующая лабораторией проблем дезинсекции Института дезинфектологии Роспотребнадзора Светлана Рославцева.

Первая часть нашествия тараканов в многоквартирных домах пройдет в феврале, вторую специалисты прогнозируют на лето, сообщает телеканал "360" со ссылкой на радио Sputnik. Рославцева пояснила, что тараканам необходима влага для откладывания яиц, которые развиваются на протяжении трех месяцев.

Энтомолог Дмитрий Мусолин назвал заявление Роспотребнадзора странным, так как нет никаких предпосылок для массового нашествия насекомых. Мусолин предполагает, что возможны локальные проблемы.

Энтомолог добавил, что тараканы в любом количестве и в любое время года опасны. Они живут в скрытых местах квартиры и питаются отходами. опасность для человека представляют и погибшие насекомые, считает специалист.