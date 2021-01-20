Украинский политик надеется на помощь Байдена в примирении Киева с РФ

Ключ от решения "конфликта" РФ и Украины находится в руках президента России Владимира Путина. Об этом заявил украинский политик Алексей Арестович в эфире телеканала.

Ключ от решения "конфликта" РФ и Украины находится в руках президента России Владимира Путина. Об этом заявил украинский политик Алексей Арестович в эфире телеканала.

Арестович считает, что Россия и Украина могут наладить отношения за один день. По его мнению, все зависит от Владимира Путина.

"Я четко понимаю, что примириться мы можем за один день, если это решит один человек в мире — президент Российской Федерации Владимир Путин. Ключ от решения конфликта у него в руках", — сказал Арестович.

Украинский политик убежден, что в налаживании отношений Украины с Россией якобы "могут помочь" санкции и давление Европы, а также избранный президент Соединенных Штатов Джо Байден.

Ранее телеканал "360" писал, что провидец назвал два фактора, которые помешают президенту Украины Владимиру Зеленскому достичь успеха.