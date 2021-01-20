17:40 20 Января 2021Политика
Байден планирует подписать несколько указов после инаугурации
Избранный американский президент Джо Байден готовится подписать сразу несколько указов в первый день правления. Об этом рассказали в его команде.
Избранный американский президент Джо Байден готовится подписать сразу несколько указов в первый день правления. Об этом рассказали в его команде.
Политик может распорядиться прекратить строительство стены на границе с Мексикой, вернуть США в Парижское соглашение по климату и отменить решение о выходе страны из Всемирной организации здравоохранения. Представители Байдена добавили, что он намерен бороться с ущербом, который "нанесла администрация Дональда Трампа", его предшественника.
Инаугурация Джо Байдена пройдет 20 января в Капитолии. Он станет президентом, как только принесет присягу.
Ранее телеканал "360" публиковал видео последних минут Трампа в Белом доме.