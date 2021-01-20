Байден планирует подписать несколько указов после инаугурации

Избранный американский президент Джо Байден готовится подписать сразу несколько указов в первый день правления. Об этом рассказали в его команде.

Избранный американский президент Джо Байден готовится подписать сразу несколько указов в первый день правления. Об этом рассказали в его команде.

Политик может распорядиться прекратить строительство стены на границе с Мексикой, вернуть США в Парижское соглашение по климату и отменить решение о выходе страны из Всемирной организации здравоохранения. Представители Байдена добавили, что он намерен бороться с ущербом, который "нанесла администрация Дональда Трампа", его предшественника.

Инаугурация Джо Байдена пройдет 20 января в Капитолии. Он станет президентом, как только принесет присягу.

Ранее телеканал "360" публиковал видео последних минут Трампа в Белом доме.