Испанские СМИ: взрыв произошел в доме престарелых в центре Мадрида

Взрыв прогремел в центре Мадрида в доме, где располагается дом престарелых. Инцидент произошел на улице Толедо.

Взрыв прогремел в центре Мадрида в доме, где располагается дом престарелых. Инцидент произошел на улице Толедо.

По данным издания diario.es, разрушена часть одного из зданий.

Очевидцы происшествия сообщают, что на месте взрыва работают полиция, пожарные, а также экстренные службы.

По данным местных СМИ, как минимум шесть человек пострадали. Состояние одного из пострадавших оценивается как тяжелое.

По предварительным сведениям, причиной взрыва могла стать утечка газа.