17:37 20 Января 2021Происшествия
Испанские СМИ: взрыв произошел в доме престарелых в центре Мадрида
Взрыв прогремел в центре Мадрида в доме, где располагается дом престарелых. Инцидент произошел на улице Толедо.
Взрыв прогремел в центре Мадрида в доме, где располагается дом престарелых. Инцидент произошел на улице Толедо.
По данным издания diario.es, разрушена часть одного из зданий.
Очевидцы происшествия сообщают, что на месте взрыва работают полиция, пожарные, а также экстренные службы.
По данным местных СМИ, как минимум шесть человек пострадали. Состояние одного из пострадавших оценивается как тяжелое.
По предварительным сведениям, причиной взрыва могла стать утечка газа.