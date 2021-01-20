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17:37   20 Января 2021
Происшествия

Испанские СМИ: взрыв произошел в доме престарелых в центре Мадрида

Испанские СМИ: взрыв произошел в доме престарелых в центре Мадрида

Взрыв прогремел в центре Мадрида в доме, где располагается дом престарелых. Инцидент произошел на улице Толедо.

По данным издания diario.es, разрушена часть одного из зданий.

Очевидцы происшествия сообщают, что на месте взрыва работают полиция, пожарные, а также экстренные службы.

По данным местных СМИ, как минимум шесть человек пострадали. Состояние одного из пострадавших оценивается как тяжелое.

По предварительным сведениям, причиной взрыва могла стать утечка газа.

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#взрыв #испания #мадрид

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