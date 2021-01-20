Стало известно, кто возглавит партию «Справедливая Россия — За правду»

По информации источника ПС, до первого съезда объединенной партии руководить фракцией будут сразу три человека.

По словам секретаря партии «За правду» Николая Новичкова, новой политической силой будет управлять триумвират — Сергей Миронов от СР, Захар Прилепин от «За правду» и Геннадий Семигин от «Патриотов России».

«Мы исходим из этого, но конкретные решения примет съезд объединенной партии», — сообщил Новичков в эксклюзивном комментарии корреспонденту «Политики Сегодня».

Напомним, что 20 января лидер «Справедливой России» Сергей Миронов заявил о завершении переговоров об объединении социал-демократов с «За правду» и «Патриотами России».