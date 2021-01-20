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17:39   20 Января 2021
Политика

Стало известно, кто возглавит партию «Справедливая Россия — За правду»

Стало известно, кто возглавит партию «Справедливая Россия — За правду»

По словам секретаря партии «За правду» Николая Новичкова, новой политической силой будет управлять триумвират — Сергей Миронов от СР, Захар Прилепин от «За правду» и Геннадий Семигин от «Патриотов России».

«Мы исходим из этого, но конкретные решения примет съезд объединенной партии», — сообщил Новичков в эксклюзивном комментарии корреспонденту «Политики Сегодня».

Напомним, что 20 января лидер «Справедливой России» Сергей Миронов заявил о завершении переговоров об объединении социал-демократов с «За правду» и «Патриотами России».

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