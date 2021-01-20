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17:25   20 Января 2021
Происшествия

В жилом районе Мадрида прогремел мощный взрыв

В жилом районе Мадрида прогремел мощный взрыв

Мощный взрыв прогремел в центре Мадрида. Об этом 20 января сообщила испанская газета Diario.

По данным издания, инцидент произошел в доме престарелых на улице Толедо. На месте сейчас работают экстренные службы, идет эвакуация. Из-за взрыва были разрушены верхние этажи здания.

В МИД пока не предоставили данных о российских гражданах, находящихся в Мадриде.

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