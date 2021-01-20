17:25 20 Января 2021Происшествия
В жилом районе Мадрида прогремел мощный взрыв
Мощный взрыв прогремел в центре Мадрида. Об этом 20 января сообщила испанская газета Diario.
Мощный взрыв прогремел в центре Мадрида. Об этом 20 января сообщила испанская газета Diario.
По данным издания, инцидент произошел в доме престарелых на улице Толедо. На месте сейчас работают экстренные службы, идет эвакуация. Из-за взрыва были разрушены верхние этажи здания.
В МИД пока не предоставили данных о российских гражданах, находящихся в Мадриде.