В жилом районе Мадрида прогремел мощный взрыв

Мощный взрыв прогремел в центре Мадрида. Об этом 20 января сообщила испанская газета Diario.

Мощный взрыв прогремел в центре Мадрида. Об этом 20 января сообщила испанская газета Diario.

По данным издания, инцидент произошел в доме престарелых на улице Толедо. На месте сейчас работают экстренные службы, идет эвакуация. Из-за взрыва были разрушены верхние этажи здания.

В МИД пока не предоставили данных о российских гражданах, находящихся в Мадриде.