Россиянин попытался вывести контрабандой из Бразилии 50 пауков и 25 лягушек

Российский биолог был задержан в бразильском аэропорту Сан-Паулу за попытку вывоза из государства контрабанды в виде двухсот представителей местной фауны.

Российский биолог был задержан в бразильском аэропорту Сан-Паулу за попытку вывоза из государства контрабанды в виде двухсот представителей местной фауны.

В его багаже нашли 50 пауков-птицеедов, столько же ящериц и 25 лягушек, а также более сотни единиц из группы беспозвоночных. Контрабанда также была найдена в ручной клади пассажира, сообщает портал R7.

Мужчина 35 лет собирался улететь в Санкт-Петербург. Как он объяснил, всех животных нарушитель лично вылавливал в разных районах дикой бразильской природы. В страну он прибыл в декабре 2020 года. Подобный инцидент с ним произошел три года назад в Амстердаме.