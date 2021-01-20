Кого помиловал Дональд Трамп

Последний день правления 45-го президента США сыграл на руку рэперам, финансистам и бывшим членам Конгресса, осужденным за различные преступления.

Последний день правления 45-го президента США Дональда Трампа сыграл на руку рэперам, финансистам и бывшим членам Конгресса, осужденным за различные преступления - глава Белого дома даровал им помилование.

О том, кому Трамп смягчил наказание, пишет издание The Guardian.

В списке помилованных оказался бизнесмен, один из крупных в прошлом спонсоров Республиканской партии Эллиот Бройди. Его обвинили в действиях иностранного агента: Бройди пытался добиться прекращения расследования по делу малазийского государственного инвестиционного фонда 1MDB. Бизнесмену грозило до пяти лет.

Также в списке помилованных оказался политический консультант, бывший главный редактор нью-йоркской газеты The New York Observer и доверенное лицо личного адвоката Трампа Кен Курсон. Прокуратура Бруклина предъявила журналисту обвинение в киберпреследовании.

Прощальный подарок от Трампа в виде снятия обвинений получили рэперы Лил Уэйн и Кодак Блэк, обвиненные за незаконное хранение и приобретение оружия. Освобожден и бывший мэр Детройта Кваме Килпатрик, приговоренный к 28 годам за коррупцию. Летом 2018 года он уже ходатайствовал о помиловании, но тогда прокуратура отклонила его заявление.

Вопреки ожиданиям, в списке помилованных президентом США не оказалось его самого, бывшего личного адвоката Руди Джулиани и членов семьи Трампа. Не оправдались надежды и тех, кто рассчитывал на снятие обвинений с бывшего сотрудника ЦРУ и Агентства национальной безопасности США Эдварда Сноудена (сейчас он скрывается от американского правосудия в России) и основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа (находится под арестом в Лондоне).