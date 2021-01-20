Кедми русским языком рассказал о жизни в США

Эксперт уверен, что большая часть американцев недовольна сложившейся обстановкой в стране.

В настоящий момент в Соединенных Штатах полным ходом идет расцвет «маккартизма наоборот», а огромное количество людей притесняют на рабочих местах и в социальных сетях. Об этом в беседе с изданием «Царьград» рассказал политолог Яков Кедми. По его словам, 80 миллионов человек, по сути, объявили «вне закона» из-за того, что они поддерживают Дональда Трампа.

«Атмосфера ненависти в обществе фантастическая. Такого в Соединенных Штатах никогда не было. Сегодня они вышли на совершенно другой уровень, который сломает их государство, потому что это безумие — так поступать против половины своего населения», — заявил Кедми.

Не стоит забывать, что американцы привыкли свободно выражать свое мнение, поэтому им не нравится, что «яйцеголовые» выпускники университетов диктуют им свои политические предпочтения, сообщил спикер.

«Средний американец в упор не видит этих философов, если говорить по-русски. Пока они ему не мешают, он даже не плюнет в их сторону, но когда они начинают ему мешать, тогда любой средний американец будет делать то, что он привык», — добавил специалист.

В заключение Кедми обратил внимание, что во время штурма Капитолия 6 января часть охраны по собственному желанию открыла двери протестующим сторонникам Дональда Трампа. Таким образом можно сказать, что американская армия является «народной».

Справка ПС

Напомним, в ночь с 6 на 7 января заседание Конгресса США по утверждению итогов президентских выборов было прервано массовыми протестами американцев, которые не готовы мириться с победой Джо Байдена и большинством демократов в Сенате США. За несколько часов дело дошло до штурма Капитолия: сторонники Дональда Трампа ворвались в здание и захватили кабинеты, а конгрессменов пришлось в срочном порядке эвакуировать.

Пять человек в ходе беспорядков было убито, задержано около 50 нарушителей. В Вашингтоне и округе Колумбия введен комендантский час на 15 дней. Таким образом, инаугурация Джо Байдена 20 января пройдет в режиме ЧС. Демонстрации трампистов прошли также в Орегоне и Сакраменто, но были быстро подавлены полицией.

20 января в США пройдет инаугурация нового президента Джозефа Байдена. Для обеспечения безопасности во время торжественной церемонии власти разместили в Вашингтоне 25 000 солдат Национальной гвардии США. Это в пять раз больше того количества американских солдат, что размещено в Ираке и Афганистане вместе взятых. Таким образом, на одного гражданского в американской столице приходится 25 нацгвардейцев.