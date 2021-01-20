Сатановский объяснил, почему консульство РФ в Нью-Йорке осталось без связи

Происходящие в США события говорят о том, что страна вошла в пике и самое интересное там только начинается. Поэтому не удивительно, что перед инаугурацией президента США консульство РФ в Нью-Йорке внезапно осталось без телефонной связи и интернета.

События, происходящие в Соединенных Штатах Америки, говорят о том, что страна вошла в пике, и самое интересное там только начинается. Поэтому понятно и не удивительно, что перед инаугурацией президента США российское консульство в Нью-Йорке внезапно осталось без телефонной связи и интернета.

Об этом в личном Telegram-канале пишет российской политолог Евгений Сатановский, напоминая о том, как нужно действовать во время революции по заветам Ленина.

«Брать первым делом под контроль мосты, телеграф и телефон. Ну, еще банки. Про интернет он, правда, ничего не говорил, про Twitter и Facebook, мессенджеры и социальные сети тоже, но их в его время просто не было. А так бы — первым делом все буржуинам отрубили», — пишет эксперт.

Вот и русское консульство в Нью-Йорке, по этой же логике, нельзя было оставлять на связи с миром, и особенно на связи с Америкой перед инаугурацией нового президента США Джо Байдена. Ведь оно могло бы стать центром уже идущей в стране Великой Американской Революции, иронизирует Сатановский. При чем не той революции 300-летней давности, когда от Британии отделялись ее колонии, а революции, которая пытается покончить с белой консервативной Америкой.

«Русские хакеры же, как известно, Трампа избрали. А вдруг они теперь его реваншу помогут? Или, как минимум, не дадут прогрессивной либеральной свободной демократической левой Америке, Америке нового НЕБЕЛОГО фашизма, уличных погромов и успешной, фантастической по наглости провокации со "штурмом" Капитолия, ханжеской и до предела лживой диктатуры, засилья идеологии и расцвета стукачества, с ним и его сторонниками покончить?» — рассуждает эксперт.

Далее, говоря о том, каким должен быть ответ России, Сатановский отмечает, что зеркальные меры, хоть и возможные в техническом плане, были бы бессмысленны. Скорее всего, Россия не ответит Штатам никак, разве что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова скажет в их адрес что-нибудь язвительное.

Тем более, что может быть США действительно столкнулись с техническими проблемами, и вместо того, чтобы оставлять рядовых американцев без телевиденья и интернета, туда надо просто послать электриков. Хотя и это, по мнению политолога не вариант, потому, что как раз сейчас американцы под видом аварийных работ меняют в российском консульстве свою прослушивающую аппаратуру и глушилки.

«В общем, тупиковая ситуация. Если обезьяна в тебя своим пометом с дерева швыряет, бессмысленно ей отвечать тем же. На тебя же все и свалится. И подстрелить ее рано. Остается запомнить до момента, когда это время настанет. Ну, или пускай наши технари придумают что-нибудь другое, поумнее, поершистее. Они могут», — заключает Евгений Сатановский.

Напомним, ранее российское посольство в США официально обратилось к американским властям с требованием разобраться в причинах отключения связи в генеральном консульстве РФ в Нью-Йорке и устранить их.