Петербургский суд запретил в РФ аниме "Тетрадь смерти"

Аниме-сериал "Тетрадь смерти" запретили в Российской Федерации. Решение вынес суд в Санкт-Петербурге.

Аниме-сериал "Тетрадь смерти" запретили в Российской Федерации. Решение вынес суд в Санкт-Петербурге.

Дело рассмотрели в Колпинском районном суде Санкт-Петербурга. Согласно исковому заявлению прокуратуры, в России просили запретить ряд аниме: "Тетрадь смерти", "Эльфийская песнь", "Наруто" и другие. В ходе заседания были просмотрены фрагменты сериалов. В итоге суд постановил запретить в РФ аниме "Тетрадь смерти", передает телеканал "360".

Суд принял иск о запрете аниме в декабре прошлого года. Также было принято заявление о запрете одной из композиций отечественного рэп-исполнителя Моргенштерна под названием "Я съел деда".