Понасенков рассказал «актуальный» анекдот про афроамериканцев

Историк также рассказал, что ему не нравится современный юмор.

Историк и режиссер Евгений Понасенков на пресс-конференции в Медиагруппе «Патриот» выразил мнение, что современный юмор далек от идеала. Эталонными авторами комедии эксперт, по его же словам, привык считать писателя Марка Твена и актера Александра Ширвиндта.

Однако «Маэстро» не упустил случая рассказать один «актуальный» анекдот по нынешней повестке дня:

«ЮАР. Едет автобус, в котором пьяный негр все время падает на плечо белому человеку. Тот толкает его в ответ и начинается потасовка, мордобой. Автобус останавливается, все вываливаются наружу. И один мудрый человек говорит: "Послушайте, зачем нам делиться на белых и черных? Давайте все будем зелеными, защищать мир, природу и так далее. Только пусть в передней части автобуса сядут светло-зеленые, а в задней – темно-зеленые"».

Ранее в беседе с «Политикой Сегодня» историк объяснял, что протесты, которые устроили в Брюсселе мигранты в ночь с 13 на 14 января, являются «военной вылазкой», а сами недовольные гости из других стран являются «вражеской армией».