Глава "Российского экологического оператора" рассказал о работе с отходами

Гендиректор компании "Российский экологический оператор" (РЭО) Денис Буцаев на заседании комиссии Совфеда по экономической политике объяснил, как в стране ведется работа с мусором.

Гендиректор компании "Российский экологический оператор" (РЭО) Денис Буцаев на заседании комиссии Совфеда по экономической политике объяснил, как в стране ведется работа с мусором.

По его словам, сегодня вся инфраструктура обращения с отходами финансируется в основном за счет средств граждан. Ежегодно они платят за вывоз мусора 193 млрд рублей, и собираемость платежей растет. Она уже увеличилась с 50 до 89%, а в отдельных регионах достигает 90%.

"А второй источник финансирования — РОП (Система расширенной ответственности производителя. — Прим. ред.), в рамках которой за прошлый год было собрано только 3,7 млрд рублей", — констатировал Буцаев.

Он отметил, что с получением второго источника финансирования активируется экономическая модель, которая сделает переработку выгодной.

Новая концепция РОП, представленная на заседании Совфеда, подразумевает наличие реестров перечня упаковки, производителей и импортеров товаров, а также определяет точки раздельного накопления и сбора отходов и их обработки. Буцаев подчеркнул, что россияне должны видеть, как эко-повестка в стране воплощается в жизнь, передает телеканал "360".