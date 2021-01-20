Трамп покинул Белый дом перед инаугурацией Байдена

Президент США Дональд Трамп со своей женой Меланией покинул здание Белого дома. Сегодня истекает срок его пребывания на посту президента США.

Президент США Дональд Трамп со своей женой Меланией покинул здание Белого дома. Сегодня истекает срок его пребывания на посту президента США.

Победивший на выборах демократ Джо Байден сегодня после инаугурации станет главой США.

Трамп с супругой сел в вертолет на лужайке Белого дома и улетел. Американские СМИ сообщили, что они направились на авиабазу Эндрюс, откуда полетит в штат Флорида. Там у него находится резиденция Мар-а-Лаго, где он традиционно проводит праздники и встречи с некоторыми мировыми лидерами.