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16:14   20 Января 2021
Происшествия

Киркоров намерен судиться с Литвой из-за пятилетнего запрета на въезд

Киркоров намерен судиться с Литвой из-за пятилетнего запрета на въезд

Народный артист РФ Филипп Киркоров будет отстаивать гражданскую позицию в связи с решением Литвы запретить ему въезд в страну на пять лет.

Александр Добровинский, который представляет интересы певца в судах Европы, отметил, что использовать культуру в политических целях недостойно.

"Поэтому Филипп доверил мне вести его дела в судах Европы, где мы будем бороться и отстаивать его гражданскую позицию. Культура, искусство и спорт должны быть вне политики", — резюмировал Добровинский.

Имя Киркорова оказалось в списке Миграционной службы Литвы нежелательных лиц сроком на пять лет.

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#суд #литва #запрет #киркоров #добровинский

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