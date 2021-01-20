Киркоров намерен судиться с Литвой из-за пятилетнего запрета на въезд

Народный артист РФ Филипп Киркоров будет отстаивать гражданскую позицию в связи с решением Литвы запретить ему въезд в страну на пять лет.

Народный артист РФ Филипп Киркоров будет отстаивать гражданскую позицию в связи с решением Литвы запретить ему въезд в страну на пять лет.

Александр Добровинский, который представляет интересы певца в судах Европы, отметил, что использовать культуру в политических целях недостойно.

"Поэтому Филипп доверил мне вести его дела в судах Европы, где мы будем бороться и отстаивать его гражданскую позицию. Культура, искусство и спорт должны быть вне политики", — резюмировал Добровинский.

Имя Киркорова оказалось в списке Миграционной службы Литвы нежелательных лиц сроком на пять лет.