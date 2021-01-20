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16:08   20 Января 2021
Общество

Вирусологи нашли в крови человека ключ к разгадке симптомов COVID-19

Вирусологи нашли в крови человека ключ к разгадке симптомов COVID-19

Ключ к разгадке симптомов коронавируса оказался в крови человека. Такое открытие сделали американские вирусологи после проведенных исследований.

Первыми под удар COVID-19 попадают органы дыхания, затем страдает сердечно-сосудистая система. Инфекция может запускать процесс выработки брадикина. Этот пептид повышает свертываемость крови и провоцирует воспалительный процесс. Гипотезу удалось доказать с помощью искусственного инфекционного агента, похожего на коронавирус SARS-CoV-2.

Существующие лекарства для блокирования брадикинового шторма можно попробовать давать пациентам с COVID-19, считает вирусолог Эрин Норрис. Догадки авторов научной работы необходимо подтвердить в лабораторных условиях. После этого у врачей появится новый метод борьбы с опасной инфекцией.

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#ученые #кровь #коронавирус

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