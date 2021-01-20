Санкции США против строительного судна "Фортуна" не изменили мнению властей ФРГ о "Северном потоке — 2". Это подтверждает представитель кабинета министров Мартина Фиц.

Санкции США против строительного судна "Фортуна" не изменили мнению властей ФРГ о "Северном потоке — 2". Это подтверждает представитель кабинета министров Мартина Фиц.

Берлин "принял к сведению" американские ограничения, однако своего мнения об энергетическом проекте не менял. Кабинет министров все также ждет, что газопровод будет построен и сможет поставлять энергоресурсы из России. Такое решение было принято правительством страны после введения новых санкций США против российского судна "Фортуна", задействованного в прокладке труб "СП-2".

Давление на "Северный поток — 2" вызвало негативную реакцию у немецкого сообщества. В Берлине считают, что Вашингтон своими действиями вмешивается в суверенные дела государства. Эксперты неоднократно отмечали, что ограничения со стороны США являются попыткой лоббировать интересы собственных поставщиков газа.