Капитан «Сборной Мурманска» рассказал, когда началось «противостояние» КВН и интернета

По мнению бывшего игрока «Клуба веселых и находчивых», комедия в интернете сильно отличается от КВН.

На пресс-конференции в Медиагруппе «Патриот» депутат Мурманской областной Думы, капитан команды КВН «Сборная Мурманска» Герман Иванов рассказал, почему современные молодые люди все больше уделяют внимание различным комедийным шоу на YouTube, игнорируя игры «Клуба веселых и находчивых». По его мнению, «противостояние» между площадками началось еще в 2013 году.

«Противостояние, скажем так, юмористов-интернетчиков и юмористов из КВН очень давнее. В 2013 году пошли первые подобные разговоры от любителей комедии в интернете. Нужно понимать, что это диаметрально разные системы. КВН – это коллективная история, это команды и взаимодействие внутри них. А интернет – это индивидуальная история. Поэтому и стратегии достижения успеха и там, и там разные», — объяснил бывший игрок.

Иванов рассказал об опыте его родной команды КВН «Сборная Мурманска». Все участники команды хотели просто рассказать о своем регионе, не собираясь оставаться работать на телевидение или становиться популярными. Жанр «стендап» и юмористы из интернета чаще всего преследуют совсем другие цели, посетовал парламентарий.