Миротворец и дипломат: Трамп в итоговой речи перечислил заслуги на посту президента

И пообещал молиться за новую администрацию.

45-й президент США Дональд Трамп выступил с прощальной речью в Белом Доме. В среду, 20 января, заканчивается срок его полномочий. В этот же день пройдет инаугурация нового лидера — демократа Джо Байдена, чья победа, впрочем, на прошедших выборах вызвала вопросов. Церемония начнется в полдень (в 20:00 по московскому времени).

Между тем, Трамп подвел краткий итог своему четырехлетнему нахождению у руля Вашингтона. Он назвал себя первым лидером США за многие десятилетия, который не начал ни одной войны.

Экономика, армия и дипломатия

Глава Белого дома подчеркнул, что перед ним стояла «миссия»: снова сделать Америку великой. По его мнению, благодаря совместной работе руководства и граждан, удалось сделать гораздо больше.

В частности, по словам президента, Америке удалось построить «величайшую экономику в мировой истории». Это, в том числе, помогло восстановить мощь и лидерство США внутри страны и за рубежом.

На то, чтобы полностью перестроить американскую армию, ушло почти $3 триллиона, констатировал глава государства. Вместе с тем, траты того стоили: в 2019 году космические войска официально стали самостоятельным видом вооруженных сил США.

Не преминул Трамп упомянуть и о своих дипломатических успехах. По его словам, за время его правления удалось установить ряд «исторических» мирных соглашений на Ближнем Востоке. Речь идет о четырех соглашениях Израиля с Марокко, ОАЭ, Бахрейном и Суданом, которые были достигнуты при активном содействии администрации республиканца.

Коронавирус и вакцина

Главным ударом для своей политики Трамп назвал «китайский вирус». Ранее политик не раз обвинял Пекин в запоздалой реакции на COVID-19.

Еще одной заслугой своего президентства в непростой период глава Белого дома считает создание двух вакцин. Первую, созданную американской Pfizer и немецкой BioNTech, зарегистрировали по ускоренной процедуре в чрезвычайных обстоятельствах. Таким же экстренным правом воспользовалась компания Moderna.

Благодарности и пожелания

В прощальной речи Трамп поблагодарил свою семью за поддержку в годы президентства, в особенности, жену Меланию, а также вице-президента страны Майка Пенса.

Кроме того, глава государства признал приход новой администрации Байдена и пожелал ей успехов.

О штурме Капитолия

Политическому насилию, которое сравнимо с событиями 6 января, не может быть оправдания, заявил Трамп. В тот день его сторонники, несогласные с результатами прошедших выборов, ворвались в здание Капитолия. После протестов в Вашингтоне Трампа обвинили в «подстрекательстве к мятежу». Тогда ряд американских политиков заявил о возможности импичмента президента.

О недопустимости насилия заявила и Мелания Трамп. В отдельной речи она призвала отказаться от таких жестоких мер, а также поблагодарила всех врачей и медработников, которые помогают бороться с пандемией COVID-19.

