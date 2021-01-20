Миротворец и дипломат: Трамп в итоговой речи перечислил заслуги на посту президента

И пообещал молиться за новую администрацию.

45-й президент США Дональд Трамп выступил с прощальной речью в Белом Доме. В среду, 20 января, заканчивается срок его полномочий. В этот же день пройдет инаугурация нового лидера — демократа Джо Байдена, чья победа, впрочем, на прошедших выборах вызвала вопросов. Церемония начнется в полдень (в 20:00 по московскому времени).

Между тем, Трамп подвел краткий итог своему четырехлетнему нахождению у руля Вашингтона. Он назвал себя первым лидером США за многие десятилетия, который не начал ни одной войны.

Экономика, армия и дипломатия

Глава Белого дома подчеркнул, что перед ним стояла «миссия»: снова сделать Америку великой. По его мнению, благодаря совместной работе руководства и граждан, удалось сделать гораздо больше.

«Теперь, когда срок моих полномочий как 45-го президента Соединенных Штатов Америки подходит к концу, я, стоя перед вами, поистине горжусь тем, чего мы добились вместе с вами. Мы сделали то, ради чего мы сюда пришли, — и еще намного больше», — начал Трамп.

В частности, по словам президента, Америке удалось построить «величайшую экономику в мировой истории». Это, в том числе, помогло восстановить мощь и лидерство США внутри страны и за рубежом.

«Мы приняли самый большой пакет мер по сокращению налогов и реформ в истории Америки. Мы упразднили больше норм, ведущих к сокращению числа рабочих мест, чем любая другая администрация до нас. Мы также разблокировали наши энергетические ресурсы и стали крупнейшим в мире производителем нефти и природного газа. Доходы росли, зарплаты росли. Американская мечта возродилась», — заявил Трамп.

На то, чтобы полностью перестроить американскую армию, ушло почти $3 триллиона, констатировал глава государства. Вместе с тем, траты того стоили: в 2019 году космические войска официально стали самостоятельным видом вооруженных сил США.

«Мы вдохнули новую жизнь в наши альянсы и мобилизовали страны мира на то, чтобы противодействовать Китаю как никогда прежде. Мир снова нас уважает. Пожалуйста, не потеряйте это уважение», — напутствовал президент.

Не преминул Трамп упомянуть и о своих дипломатических успехах. По его словам, за время его правления удалось установить ряд «исторических» мирных соглашений на Ближнем Востоке. Речь идет о четырех соглашениях Израиля с Марокко, ОАЭ, Бахрейном и Суданом, которые были достигнуты при активном содействии администрации республиканца.

«Никто не верил, что это возможно. Ближний Восток стоит на пороге новой эпохи, и мы возвращаем своих солдат домой. Я особенно горжусь тем, что я стал первым за многие десятилетия президентом, который не начал никаких новых войн», — отметил Трамп.

Коронавирус и вакцина

Главным ударом для своей политики Трамп назвал «китайский вирус». Ранее политик не раз обвинял Пекин в запоздалой реакции на COVID-19.

«Наши торговые отношения стремительно менялись, миллиарды и миллиарды долларов текли в Соединенные Штаты, но этот вирус заставил нас двинуться в другом направлении. Мы выделили почти 4 триллиона долларов на поддержку экономики, спасли и поддержали более 50 миллионов рабочих мест и сократили уровень безработицы в два раза», — перечисляет Трамп.

Еще одной заслугой своего президентства в непростой период глава Белого дома считает создание двух вакцин. Первую, созданную американской Pfizer и немецкой BioNTech, зарегистрировали по ускоренной процедуре в чрезвычайных обстоятельствах. Таким же экстренным правом воспользовалась компания Moderna.

«Когда наша страна столкнулась с ужасной пандемией, мы создали не одну, а целых две вакцины в рекордно короткие сроки, и скоро появятся новые препараты. Нам говорили, что это невозможно, но мы это сделали. Это называется “медицинским чудом”. Другой администрации потребовалось бы три, четыре, пять или, возможно, даже десять лет, чтобы разработать вакцину. А мы сделали это за девять месяцев», — утверждает Трамп.

Благодарности и пожелания

В прощальной речи Трамп поблагодарил свою семью за поддержку в годы президентства, в особенности, жену Меланию, а также вице-президента страны Майка Пенса.

«Я также благодарю моего главу аппарата Белого дома Марка Медоуза, самоотверженных членов аппарата президента и кабинета и всех невероятных людей в нашей администрации, которые вложили сердце и душу в борьбу за Америку», — отметил глава государства.

Кроме того, глава государства признал приход новой администрации Байдена и пожелал ей успехов.

«На этой неделе мы проведем инаугурацию новой администрации, и я молюсь за ее успех в сохранении Америки безопасной и процветающей. Мы направляем наши наилучшие пожелания, а также желаем им удачи».

О штурме Капитолия

Политическому насилию, которое сравнимо с событиями 6 января, не может быть оправдания, заявил Трамп. В тот день его сторонники, несогласные с результатами прошедших выборов, ворвались в здание Капитолия. После протестов в Вашингтоне Трампа обвинили в «подстрекательстве к мятежу». Тогда ряд американских политиков заявил о возможности импичмента президента.

«Все американцы были в ужасе от нападения на Капитолий. Политическое насилие — это атака на все то, что чтят американцы. С этим никогда нельзя мириться», — сказал он .

О недопустимости насилия заявила и Мелания Трамп. В отдельной речи она призвала отказаться от таких жестоких мер, а также поблагодарила всех врачей и медработников, которые помогают бороться с пандемией COVID-19.

In her farewell speech as First Lady of the United States, Melania Trump thanked Americans for the “greatest honour of my life" pic.twitter.com/02Hdrm99KA — PA Media (@PA) January 19, 2021

Ранее «Политика Сегодня» рассказала об итогах четырехлетнего президентства Дональда Трампа.