Борец с коррупцией из Подмосковья попался на взятке в 250 тыс. рублей

Высокопоставленный полицейский по Московской области стал фигурантом уголовного дела о получении взятки. Мужчине грозит реальный срок.

Высокопоставленный полицейский по Московской области стал фигурантом уголовного дела о получении взятки. Мужчине грозит реальный срок.

Оперативники задержали исполняющего обязанности начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции отдела МВД в Солнечногорске с поличным. Также под следствие попал и посредник фигуранта, сообщает пресс-служба СК РФ.

По данным ведомства, сотрудник правоохранительных органов через доверенное лицо получил 250 тыс. рублей взятки. За "денежное вознаграждение" он пообещал не привлекать к уголовной ответственности одного из подозреваемых, а также оказывать общее покровительство частной организации. Борец с коррупцией был пойман во время получения крупной суммы. Суд в скором времени изберет правоохранителю меру пресечения.